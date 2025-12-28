Кроос: лучший клуб, за который я играл? Простой вопрос. Время в «Реале» было невероятным

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Баварии» Тони Кроос ответил на вопрос о лучшем клубе, за который он выступал.

«Это простой вопрос. Мне посчастливилось играть за величайший клуб в мире в течение 10 лет. Моё время в Мадриде было самым успешным, а клуб был как большая семья. Эти 10 лет, без сомнения, были лучшими в моей карьере», — приводит слова Кросса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Помимо «Реала» и «Баварии», полузащитник также играл за «Байер». В составе «Королевского клуба» Кроос пять раз выиграл Лигу чемпионов. Он принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами.

