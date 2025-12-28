Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос: лучший клуб, за который я играл? Простой вопрос. Время в «Реале» было невероятным

Кроос: лучший клуб, за который я играл? Простой вопрос. Время в «Реале» было невероятным
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Баварии» Тони Кроос ответил на вопрос о лучшем клубе, за который он выступал.

«Это простой вопрос. Мне посчастливилось играть за величайший клуб в мире в течение 10 лет. Моё время в Мадриде было самым успешным, а клуб был как большая семья. Эти 10 лет, без сомнения, были лучшими в моей карьере», — приводит слова Кросса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Помимо «Реала» и «Баварии», полузащитник также играл за «Байер». В составе «Королевского клуба» Кроос пять раз выиграл Лигу чемпионов. Он принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами.

Материалы по теме
Тони Кроос назвал лучшего тренера всех времён
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android