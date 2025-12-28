«Аталанта» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 28 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аталанта» из Бергамо и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна из Рима. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 33 очка в 15 матчах. Отрыв от «Милана» составляет одно очко. «Аталанта» с 22 очками в 16 играх располагается на 10-й строчке в Серии А.