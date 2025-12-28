«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о переходе форварда сборной Мали — Africafoot

«Манчестер Юнайтед» находится в переговорном процессе с нападающим сборной Мали и «Осера» Лассином Синайоко, а также его окружением. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, переговоры продвигаются успешно, а «красные дьяволы» рассчитывают в течение зимнего трансферного окна договориться о переходе 26-летнего футболиста летом, когда у него закончится контракт с «Осером». Подчёркивается, что обсуждается зарплата в € 3 млн в год.

В нынешнем сезоне Синайоко принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

