Алжир — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
20:30 Мск
Роналду высказался о турнирном положении «Аль-Насра», у команды 10 побед в 10 матчах

Комментарии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Саудовской Аравии после победы над клубом «Аль-Охдуд» (3:0). Встреча проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

«Это долгий сезон, и мы находимся на хорошем ходу. Но никто не выигрывает чемпионат в середине сезона. Это футбол, несмотря на обстоятельства, все здесь, чтобы помогать друг другу…» — сказал Роналду в интервью Hmanyah Sports после матча.

«Аль-Наср» набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» со второй строчки отстаёт на четыре очка.

