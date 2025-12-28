Роналду высказался о турнирном положении «Аль-Насра», у команды 10 побед в 10 матчах

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Саудовской Аравии после победы над клубом «Аль-Охдуд» (3:0). Встреча проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

«Это долгий сезон, и мы находимся на хорошем ходу. Но никто не выигрывает чемпионат в середине сезона. Это футбол, несмотря на обстоятельства, все здесь, чтобы помогать друг другу…» — сказал Роналду в интервью Hmanyah Sports после матча.

«Аль-Наср» набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» со второй строчки отстаёт на четыре очка.