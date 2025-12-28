Судейский комитет Ла Лиги признал 10 ошибок арбитров и VAR в сезоне — Marca

Судейский комитет испанской Ла Лиги выявил 10 ошибок арбитров и системы VAR в текущем сезоне по итогам 17-18-го туров. Об этом сообщает Marca.

Наибольшее количество ошибок было зафиксировано в пользу мадридского «Атлетико» – две.

Одна ошибка была признана в пользу «Барселоны». В матче с «Мальоркой» (3:0) каталонцы забили второй гол после того, как мяч попал в голову защитнику, который остался лежать на газоне. В этом случае игру следовало остановить.

С «Реалом» также была зафиксирована одна ошибка. В игре с клубом «Реал Сосьедад» (2:1) судья должен был показать Дину Хёйсену жёлтую карточку, а не красную.

Что касается верных решений арбитров, то в матчах с участием «Барселоны» в Ла Лиге было принято два решения. Одно из них было в пользу «блауграны» – пенальти за игру рукой защитника «Бетиса» Марка Бартры. Второе решение было против «Барсы» – отменённый гол Феррана Торреса в игре с «Осасуной».