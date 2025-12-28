Аршавин — о «Зените»-2008: не сказать, что мы там целовались, но был охрененный коллектив

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о команде, которая в 2008 году выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА. В финале второго по значимости еврокубка сине-бело-голубые победили «Глазго Рейнджерс» (2:0).

«Был охрененный коллектив, было много харизматичных игроков, людей. Не сказать, что мы прямо все там целовались. Были всё равно там группы и подгруппы. Но в целом функционировало всё достаточно хорошо», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

29 августа 2008 года «Зенит» в статусе обладателя Кубка УЕФА встретился в матче за Суперкубок Европы с действующим на тот момент победителем Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды (2:1).