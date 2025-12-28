Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о «Зените»-2008: не сказать, что мы там целовались, но был охрененный коллектив

Аршавин — о «Зените»-2008: не сказать, что мы там целовались, но был охрененный коллектив
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о команде, которая в 2008 году выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА. В финале второго по значимости еврокубка сине-бело-голубые победили «Глазго Рейнджерс» (2:0).

Кубок УЕФА . Финал
14 мая 2008, среда. 22:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Глазго Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Денисов – 72'     2:0 Зырянов – 90+3'    

«Был охрененный коллектив, было много харизматичных игроков, людей. Не сказать, что мы прямо все там целовались. Были всё равно там группы и подгруппы. Но в целом функционировало всё достаточно хорошо», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

29 августа 2008 года «Зенит» в статусе обладателя Кубка УЕФА встретился в матче за Суперкубок Европы с действующим на тот момент победителем Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды (2:1).

Материалы по теме
«Зенит» стал лучшим в Европе 14 лет назад. Где сейчас герои финала с «Манчестер Юнайтед» «Зенит» стал лучшим в Европе 14 лет назад. Где сейчас герои финала с «Манчестер Юнайтед»
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android