Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» € 50-60 млн за переход Родриго — Defensa Central

«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» € 50-60 млн за переход Родриго — Defensa Central
Комментарии

«Ливерпулю» по-прежнему интересен вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс, особенно на фоне неопределённости с будущим 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, мерсисайдцы могут сделать предложение «сливочным» о покупке 24-летнего футболиста в размере € 50-60 млн. Подчёркивается, что это меньше, чем «Ливерпуль» был готов заплатить за переход Родриго раньше. Несмотря на интерес к бразильцу минувшим летом, тогда «красные» не сделали официального предложения по футболисту.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Каррагер рассказал, как «Ливерпулю» попасть в топ-4 АПЛ, приведя в пример работу Гвардиолы
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android