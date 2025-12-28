«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» € 50-60 млн за переход Родриго — Defensa Central

«Ливерпулю» по-прежнему интересен вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс, особенно на фоне неопределённости с будущим 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, мерсисайдцы могут сделать предложение «сливочным» о покупке 24-летнего футболиста в размере € 50-60 млн. Подчёркивается, что это меньше, чем «Ливерпуль» был готов заплатить за переход Родриго раньше. Несмотря на интерес к бразильцу минувшим летом, тогда «красные» не сделали официального предложения по футболисту.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

