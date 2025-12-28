Спортивный директор «Аль-Иттихада» не исключает переход Винисиуса в Саудовскую Аравию

Спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес высказал мнение о возможном переходе нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

«Я вижу возможность того, что такие игроки, как Винисиус, могут перейти в Саудовскую Аравию. Наблюдая за развитием лиги, я понимаю, что приезд сюда футболистов высокого уровня в расцвете сил вполне возможен.

В данный момент в лиге наблюдается тренд на привлечение игроков в отличной физической форме. Приглашать только тех, кто уже на закате карьеры, больше не актуально», — приводит слова Планеса Marca.

Ранее сообщалось, что нападающий сомневается в продлении контракта с мадридским клубом, который заканчивается летом 2027 года. Согласно опросу, проведённому изданием Marca, 86% болельщиков «Реала» считают, что лучшим решением будет продажа Винисиуса Жуниора.