Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Теперь можешь есть, ДоннаКебабРумма». Холанд — о фото вратаря «Сити» на взвешивании

«Теперь можешь есть, ДоннаКебабРумма». Холанд — о фото вратаря «Сити» на взвешивании
Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фото, на котором он проходит процедуру взвешивания. Голкипер сопроводил публикацию словами: «Рождество 2025 года: три очка и пройденная проверка веса». Отметим, что опубликованное итальянцем фото сделано с помощью искусственного интеллекта.

Эту публикацию прокомментировал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который написал: «Теперь ты можешь есть, ДоннаКебабРумма».

Фото: t.me/proEPL

Напомним, перед рождественскими праздниками главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что набравшие за время отдыха вес футболисты не поедут на матч 18-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:2).

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

