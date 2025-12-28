«Теперь можешь есть, ДоннаКебабРумма». Холанд — о фото вратаря «Сити» на взвешивании

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фото, на котором он проходит процедуру взвешивания. Голкипер сопроводил публикацию словами: «Рождество 2025 года: три очка и пройденная проверка веса». Отметим, что опубликованное итальянцем фото сделано с помощью искусственного интеллекта.

Эту публикацию прокомментировал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который написал: «Теперь ты можешь есть, ДоннаКебабРумма».

Фото: t.me/proEPL

Напомним, перед рождественскими праздниками главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что набравшие за время отдыха вес футболисты не поедут на матч 18-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:2).

