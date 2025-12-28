Скидки
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Брунею трёшку положит». Аршавин — о возможном вызове Кержакова в сборную России

«Брунею трёшку положит». Аршавин — о возможном вызове Кержакова в сборную России
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о текущей форме экс-нападающего Александра Кержакова, а также прокомментировал его возможный вызов в сборную России для определения лучшего бомбардира в истории национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

— А как Керж? В какой форме?
— В очень хорошей.

— То есть он выйдет и забьёт сейчас за сборную?
— Ну, Брунею он трёшку, думаю, положит.

— Короче, советуем Карпину вызвать Дзюбу и Кержакова и решить в очном споре, дав им сколько? По тайму?
— Да они могут, не знаю, если не умрут, могут и два [тайма] играть.

— Кто первый умрёт?
— Нет, там вопрос — порознь их или вместе, понимаешь?

— Порознь. Потому что они никогда друг другу мяч не отдадут.
— В этом и прикол, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Комментарии
