«Брунею трёшку положит». Аршавин — о возможном вызове Кержакова в сборную России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о текущей форме экс-нападающего Александра Кержакова, а также прокомментировал его возможный вызов в сборную России для определения лучшего бомбардира в истории национальной команды.

— А как Керж? В какой форме?

— В очень хорошей.

— То есть он выйдет и забьёт сейчас за сборную?

— Ну, Брунею он трёшку, думаю, положит.

— Короче, советуем Карпину вызвать Дзюбу и Кержакова и решить в очном споре, дав им сколько? По тайму?

— Да они могут, не знаю, если не умрут, могут и два [тайма] играть.

— Кто первый умрёт?

— Нет, там вопрос — порознь их или вместе, понимаешь?

— Порознь. Потому что они никогда друг другу мяч не отдадут.

— В этом и прикол, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.