Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос назвал матч за «Реал», который считает невероятным

Кроос назвал матч за «Реал», который считает невероятным
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил, какой матч в своей карьере он мог бы назвать невероятным.

«Я бы сказал, что это финал Лиги чемпионов 2017 года с «Ювентусом», когда мы победили со счётом 4:1», — приводит слова Крооса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Лига чемпионов . Финал
03 июня 2017, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Роналду – 20'     1:1 Манджукич – 27'     1:2 Каземиро – 61'     1:3 Роналду – 64'     1:4 Асенсио – 90'    
Удаления: Куадрадо – 84' / нет

Финал Лиги чемпионов сезона-2016/2017 прошёл на стадионе «Принсипалити (Миллениум)» в Кардиффе. В той встрече в составе «сливочных» голами отметились Криштиану Роналду, оформивший дубль, Каземиро и Марко Асенсио. Единственный мяч туринской команды забил Марио Манджукич.

Материалы по теме
Кроос: лучший клуб, за который я играл? Простой вопрос. Время в «Реале» было невероятным
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android