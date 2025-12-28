Кроос назвал матч за «Реал», который считает невероятным

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил, какой матч в своей карьере он мог бы назвать невероятным.

«Я бы сказал, что это финал Лиги чемпионов 2017 года с «Ювентусом», когда мы победили со счётом 4:1», — приводит слова Крооса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Финал Лиги чемпионов сезона-2016/2017 прошёл на стадионе «Принсипалити (Миллениум)» в Кардиффе. В той встрече в составе «сливочных» голами отметились Криштиану Роналду, оформивший дубль, Каземиро и Марко Асенсио. Единственный мяч туринской команды забил Марио Манджукич.

