Лучано Спаллетти: «Ювентус» хорошая команда, но мы должны доказывать это каждый раз

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу команды в матче 17-го тура Серии А с «Пизой» (2:0).

«Мы плохо играли в последние минуты первого тайма и в первые минуты второго. «Пиза» создала пару моментов, где нам повезло. Но затем мы доминировали в игре. [Эдон] Жегрова сыграл хорошо, как и [Джонатан] Дэвид: они обеспечили нам качественную игру от полузащиты и выше. Это ещё одна победа, которая вселяет в нас энтузиазм и уверенность в своих силах. Наш спад также был связан с «Пизой», которая провела очень хорошую игру; им просто не повезло. Мы хорошая команда, но мы должны доказывать это каждый раз», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

После 17 туров «Ювентус» занимает третью строчку в таблице с 32 очками. «Пиза» расположилась на 19-м месте, имея в активе 11 очков. Лидирует в турнире миланский «Интер», у которого 33 очка.