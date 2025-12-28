«Он валтузил нас». Аршавин — об игре против Криштиану Роналду за «Арсенал»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», в составе которого тогда выступал португальский форвард Криштиану Роналду.

— Когда играл в «Арсенале», ты пересёкся с Криштиану Роналду, помнишь?

— Ну, здесь (интервью записывалось на стадионе «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата»). Но он валтузил нас. Мы 0:1 по-моему проиграли, да? 0:3? 1:3? Что? Ничейка?

— Да.

— 1:1?

— 0:0 вы сыграли.

— А, ну, они нас валтузили. Я помню, вот в том углу, мы там вдвоём что-то отбирали, там уже в конце. Не, они нас валтузили прилично.

— Криш тогда был в топ-форме?

— Наверное. Но не в такой, как когда они семёрку нам кинули и он три забил, когда там, в 2004-м или 2005-м (13 октября 2004 года Португалия разгромила Россию (7:1) в отборе на чемпионат мира — 2006, Роналду оформил хет-трик. — Прим. «Чемпионата»).

— А что значит «валтузил», он не забил же?

— Ну, он там, блин, обыгрывал, на себя всё брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.