Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Он валтузил нас». Аршавин — об игре против Криштиану Роналду за «Арсенал»

Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», в составе которого тогда выступал португальский форвард Криштиану Роналду.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2009, суббота. 15:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

— Когда играл в «Арсенале», ты пересёкся с Криштиану Роналду, помнишь?
— Ну, здесь (интервью записывалось на стадионе «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата»). Но он валтузил нас. Мы 0:1 по-моему проиграли, да? 0:3? 1:3? Что? Ничейка?

— Да.
— 1:1?

— 0:0 вы сыграли.
— А, ну, они нас валтузили. Я помню, вот в том углу, мы там вдвоём что-то отбирали, там уже в конце. Не, они нас валтузили прилично.

— Криш тогда был в топ-форме?
— Наверное. Но не в такой, как когда они семёрку нам кинули и он три забил, когда там, в 2004-м или 2005-м (13 октября 2004 года Португалия разгромила Россию (7:1) в отборе на чемпионат мира — 2006, Роналду оформил хет-трик. — Прим. «Чемпионата»).

— А что значит «валтузил», он не забил же?
— Ну, он там, блин, обыгрывал, на себя всё брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

