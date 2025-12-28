Романо поделился подробностями об интересе «МЮ» к Рубену Невешу

«Манчестер Юнайтед» не начинал переговоры о переходе полузащитника Рубена Невеша из «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Нет никаких новостей о Рубене Невеше. Ни в плане предложений, ни в плане переговоров, ни в плане обсуждений. Мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» связался с агентами, которые представляют интересы Рубена Невеша.

«Манчестер Юнайтед» не начинал переговоры с Рубеном Невешем или «Аль-Хилялем» о подписании игрока. На данном этапе ничего не движется», — приводит слова Романо аккаунт UtdXclusive на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Невеш принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

