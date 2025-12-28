Спаллетти — о форварде «Ювентуса» Йылдызе: он может переломить ход игры в любой момент

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал игру нападающего Кенана Йылдыза в матче 17-го тура Серии А с «Пизой», который завершился со счётом 2:0. Форвард забил второй мяч команды в добавленное время.

«Он наш номер 10, он должен брать на себя ответственность. Я люблю Йылдыза как сына, я знаю, что именно он может переломить ход игры в любой момент.

Никто никогда не сможет заставить меня усомниться в его огромной ответственности, его личности и его понимании той важной роли, которую он играет», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

После 17 туров «Ювентус» занимает третью строчку в таблице с 32 очками. «Пиза» расположилась на 19-м месте, имея в активе 11 очков. Лидирует в турнире миланский «Интер», у которого 33 очка.