«Балтика» объявила о продлении контракта с 19-летним полузащитником

«Балтика» в телеграм-канале проинформировала о продлении контракта с 19-летним полузащитником Владиславом Поспеловым до 5 июня 2030 года.

«Поздравляем с новым контрактом! Ты сделал правильный выбор!» — написано в сообщении калининградского клуба.

Фото: ФК «Балтика»

Полузащитник стал футболистом «Балтики» в июле 2023 года. С того момента Поспелов начал играть за молодёжную и вторую команды калининградского клуба. За этот период футболист принял участие в 67 матчах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами.

Поспелов дебютировал за основной состав «Балтики» 7 декабря 2025 года, когда вышел на поле в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

