Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду в 14-й раз за карьеру забил 40 голов за календарный год

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в 14-й раз в профессиональной карьере достиг отметки в 40 забитых мячей за календарный год. 27 декабря 2025 года португалец оформил дубль в матче с командой «Аль-Охдуд» (3:0) в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

Аналогичное достижение покорялось Роналду с 2010 по 2018 год, в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах. Лучший результат португальца — 63 забитых мяча за весь 2013 год.

«Аль-Наср» набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» со второй строчки отстаёт на четыре очка.

