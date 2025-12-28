«Манчестер Юнайтед» близок к покупке игрока сборной Франции за € 60-65 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению полузащитника сборной Франции и «Ромы» Ману Коне, который рассматривается клубом в качестве трансфера, необходимого для перестройки центральной линии команды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, итальянский клуб исключил возможность ухода Коне в январе, но ожидается, что летом «волки» будут готовы продать его за сумму около € 60-65 млн.

В нынешнем сезоне Коне принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: