23:00 Мск
Аршавин: если Гордон и Шешко по € 40 млн стоят, то я сколько стоил бы, € 200 млн?

Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от просмотра матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (1:0). Экс-нападающий смотрел игру на стадионе «Олд Траффорд».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

— Слышишь, если такие футболисты, как Гордон, Шешко, по € 40 млн стоят, да, я сколько, € 200 млн бы стоил?

— Сегодня за сколько тебя «Арсенал» бы купил?
— Я же сказал, я должен € 200 млн стоить, если эти по € 40 млн, если Антони — € 100 млн.

— Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своём прайме?
— Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов. Нет, вратаришка хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

