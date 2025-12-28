Аршавин: если Гордон и Шешко по € 40 млн стоят, то я сколько стоил бы, € 200 млн?

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от просмотра матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (1:0). Экс-нападающий смотрел игру на стадионе «Олд Траффорд».

— Слышишь, если такие футболисты, как Гордон, Шешко, по € 40 млн стоят, да, я сколько, € 200 млн бы стоил?

— Сегодня за сколько тебя «Арсенал» бы купил?

— Я же сказал, я должен € 200 млн стоить, если эти по € 40 млн, если Антони — € 100 млн.

— Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своём прайме?

— Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов. Нет, вратаришка хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.