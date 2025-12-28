Скидки
Главная Футбол Новости

«Это неприемлемо!» Тренер «Ноттингем Форест» раскритиковал судейство в матче с «Ман Сити»

«Это неприемлемо!» Тренер «Ноттингем Форест» раскритиковал судейство в матче с «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Сити» (1:2) в 18-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

«К сожалению, судьи сыграли огромную роль в матче. Это очень прискорбно. Я в недоумении и не верю в некоторые произошедшие события. Не могу поверить в увиденное.

Общался ли я с официальными лицами матча? Это бессмысленно. Мы как тренеры делали это много раз, и у нас будут проблемы без всякой на то причины. Все это видят — здесь есть телекамеры, все видят работу судей. На мой взгляд, это неприемлемо, так как это существенно влияет на игру.

Их центральный полузащитник выбивает мяч, с ним ничего не происходит, а затем он падает на газон, как будто получил травму, хотя с ним всё в порядке. Что касается [победного гола «Сити»], то совершенно очевидно, что Моргана Гиббс-Уайта сбили с ног, затем он попытался подняться, чтобы заблокировать удар, но мяч пролетел сквозь него, потому что он не успел занять позицию, чтобы заблокировать его.

Для меня это неприемлемое выступление. Иногда нужно, чтобы ответственные лица, обладающие властью, вышли и сказали, что были неправы», — приводит слова Дайча TNT Sports.

