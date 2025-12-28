Скидки
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Хомуха: Гонду не подходит под стиль игры ЦСКА

Тренер Дмитрий Хомуха высказал своё мнение о возможном переходе нападающего «Зенита» Лусиано Гонду в ЦСКА.

«Взаимный интерес присутствует, поэтому здесь и возможен вариант этой сделки. Потому что «Зениту» необходим футболист с российским паспортом в обороне, а ЦСКА нужен центральный нападающий. Хотя, мне кажется, по своему функционалу Гонду — это не центральный нападающий.

Стилистически Гонду не очень хорошо подходит под ту концепцию, которая есть у армейцев. Они играют на разряженном пространстве максимально эффективно. А у Гонду нет скоростных качеств для этого», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

