Главная Футбол Новости

Журналист Конур назвал шесть клубов, следящих за Жерсоном из «Зенита»

Журналист Конур назвал шесть клубов, следящих за Жерсоном из «Зенита»
Комментарии

Помимо «Коринтианса», «Крузейро» и «Палмейраса», полузащитник «Зенита» Жерсон интересен саудовским «Аль-Насру», «Аль-Иттихаду» и «Аль-Хилялю». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые запрашивают у «Палмейраса» € 25 млн за переход 28-летнего футболиста. «Зенит» может продать Жерсона в «Крузейро», если бразильский клуб заплатит € 15 млн и включит в сделку защитника Джонатана Жезуса.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

