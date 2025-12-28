Спаллетти — о матче с «Пизой»: это победа, которая вселяет энтузиазм

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал игру команды в матче 17-го тура Серии А с «Пизой», который завершился со счётом 2:0.

«У [Эдона Жегровы] три дня была высокая температура: я сомневался в его готовности, но он хорошо себя проявил. Он показал качественную игру. Кефрен [Тюрам-Юльен] также улучшил свою игру во втором тайме. Мне также понравился [Фабио] Миретти. Это победа, которая вселяет энтузиазм», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

После 17 туров «Ювентус» занимает третью строчку в таблице с 32 очками. «Пиза» располагается на 19-м месте, имея в активе 11 очков. Лидирует в турнире миланский «Интер», у которого 33 очка.