Спаллетти — о матче с «Пизой»: это победа, которая вселяет энтузиазм

Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал игру команды в матче 17-го тура Серии А с «Пизой», который завершился со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Пиза
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Калюлю – 73'     0:2 Йылдыз – 90+2'    

«У [Эдона Жегровы] три дня была высокая температура: я сомневался в его готовности, но он хорошо себя проявил. Он показал качественную игру. Кефрен [Тюрам-Юльен] также улучшил свою игру во втором тайме. Мне также понравился [Фабио] Миретти. Это победа, которая вселяет энтузиазм», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

После 17 туров «Ювентус» занимает третью строчку в таблице с 32 очками. «Пиза» располагается на 19-м месте, имея в активе 11 очков. Лидирует в турнире миланский «Интер», у которого 33 очка.

