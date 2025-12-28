«Насрали в душу». Аршавин — о поражении «Арсенала» со счётом 2:8 от «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о поражении «канониров» от «Манчестер Юнайтед» (2:8) в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2011/2012.
— Какой твой самый запомнившийся матч с «Манчестер Юнайтед»?
— 2:8.
— Ты 90 минут отбегал.
— 90? Мне кажется, нет.
— Да, я посмотрел протокол. Как можно восемь пропустить?
— Я просто не понимаю. Причём там что-то была даже якобы надежда, 2:5 стало или 2:4 (на 74-й минуте Робин ван Перси сделал счёт 2:6. — Прим. «Чемпионата»). Но потом опять… Там нас валтузили, нас даже с нашей половины поля не выпускали, по-моему, первые минут 15.
— А что чувствует игрок, который восемь пустил и уходит со стадиона?
— Неприятно. Насрали в душу, я бы так сказал, — вспомнил Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.