Главная Футбол Новости

«Насрали в душу». Аршавин — о поражении «Арсенала» со счётом 2:8 от «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о поражении «канониров» от «Манчестер Юнайтед» (2:8) в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2011/2012.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
28 августа 2011, воскресенье. 19:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
8 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Уэлбек – 22'     2:0 Янг – 28'     3:0 Руни – 41'     3:1 Уолкотт – 45+3'     4:1 Руни – 64'     5:1 Нани – 67'     6:1 Сун – 70'     6:2 ван Перси – 74'     7:2 Руни – 82'     8:2 Янг – 90+1'    
Удаления: нет / Дженкинсон – 77'

— Какой твой самый запомнившийся матч с «Манчестер Юнайтед»?
— 2:8.

— Ты 90 минут отбегал.
— 90? Мне кажется, нет.

— Да, я посмотрел протокол. Как можно восемь пропустить?
— Я просто не понимаю. Причём там что-то была даже якобы надежда, 2:5 стало или 2:4 (на 74-й минуте Робин ван Перси сделал счёт 2:6. — Прим. «Чемпионата»). Но потом опять… Там нас валтузили, нас даже с нашей половины поля не выпускали, по-моему, первые минут 15.

— А что чувствует игрок, который восемь пустил и уходит со стадиона?
— Неприятно. Насрали в душу, я бы так сказал, — вспомнил Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Комментарии
