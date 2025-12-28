Скидки
«Реал» может бесплатно подписать полузащитника сборной Португалии — AS

Мадридский «Реал» следит за полузащитниками, которые станут свободными агентами грядущим летом. «Сливочные» не планируют усиливать эту позицию в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, одним из вариантов для «Королевского клуба» является 28-летний полузащитник сборной Португалии и «Аль-Хиляля» Рубен Невеш, чьё трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Подчёркивается, что саудовская команда готова продать игрока нынешней зимой, если получит предложение в размере € 15-20 млн.

Невеш выступает в составе «Аль-Хиляля» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сколько зарабатывают футболисты:

