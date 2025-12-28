Райан Шерки стал первым в АПЛ с 11 голевыми моментами в сезоне-2025/2026

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки стал первым игроком в английской Премьер-лиге в сезоне-2025/2026, который создал более 10 голевых моментов. Он также установил рекорд по количеству голевых передач с игры, сделав семь ассистов, что является наилучшим показателем среди всех игроков лиги. Об этом сообщает аналитический портал Squawka.

В матче 18-го тура АПЛ, состоявшемся 27 декабря, Шерки забил победный гол на 83-й минуте встречи с «Ноттингем Форест». В результате «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.

После 18 игр команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея 40 очков. Лидирует лондонский «Арсенал» с 42 очками.