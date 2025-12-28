Скидки
Хомуха: у «Зенита» есть уверенность, что у Дивеева будет меньше проблем со здоровьем

Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о защитнике армейцев Игоре Дивееве, которого могут обменять на форварда санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду. Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали все детали сделки.

«Мне сложно говорить о физическом состоянии Дивеева. Наверняка «Зенит» не просто так пытается эту сделку осуществить. Значит, у них есть уверенность, что таких проблем будет как можно меньше у него. Дивеев — игрок стартового состава сборной. В любом клубе РПЛ он будет усилением», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В первой части сезона-2025/2026 Игорь Дивеев принял участие в 16 матчах за ЦСКА в Мир Российской Премьер-Лиге. На его счету два забитых мяча.

