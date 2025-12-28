Кроос назвал фаворитов ЧМ-2026, упомянув сборную Марокко

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о главных претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года, а также оценил шансы немецкой национальной команды.

«Испания, Португалия, Франция и Марокко — главные фавориты. Я не говорю о Бразилии, но она тоже может быть фаворитом.

Сборная Германии? Думаю, что Германия всегда рядом, но я не вижу их в числе главных претендентов. Уверен, что они дойдут до четвертьфинала или полуфинала, но, на мой взгляд, команда находится на более низком уровне. Однако по ходу матча может случиться всё что угодно», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

