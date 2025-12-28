Скидки
«Он его уже долбанул». Андрей Аршавин — о конкуренции Сафонова и Шевалье в «ПСЖ»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о конкуренции российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» с французом Люка Шевалье. В декабре россиянин принял участие в четырёх матчах за клуб, в двух из которых Шевалье остался в запасе.

— Матвей Сафонов потенциально или уже сейчас сильнее Акинфеева?
— Сейчас он сильнее Акинфеева.

— А в целом? Пиковый Сафонов или пиковый Акинфеев?
— Он близок, думаю.

— Расскажи про его сильные качества.
— Реакция, он высокий, ногами хорошо играет, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать, может, выходы только.

— Он в «ПСЖ» станет первым?
— Он уже стал.

— Ну, сейчас травма, но он будет стабильно номером один?
— В испанском тревеле я сказал, что он, скорее всего, долбанёт Шевалье. Прошло меньше месяца, он его уже долбанул, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

