Главная Футбол Новости

Гвардиола назвал момент, когда «Сити» оправился от кризиса. У команды 6 побед подряд в АПЛ

Гвардиола назвал момент, когда «Сити» оправился от кризиса. У команды 6 побед подряд в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал момент, когда его команда преодолела игровой кризис минувшего сезона. В субботу, 27 декабря, «горожане» победили «Ноттингем Форест» (2:1) в матче 18-го тура АПЛ. Во встрече 28-го тура прошедшего сезона соревнования «лесники» обыграли команду испанского специалиста со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

«Это был критический момент, но всё изменилось в США на клубном чемпионате мира. Мы проанализировали ситуацию, много говорили и многое изменили. Сейчас идёт процесс. Когда выигрываешь титулы в «Барселоне», «Баварии», здесь, то проводишь много матчей такого типа.

Язык тела, наши празднования, связь с болельщиками — всё это присутствует. Они [болельщики] любят вратарей, нападающих, потому что чувствуют, что команда хочет добиться успеха и борется друг за друга. Фанаты принимают плохую игру, но не принимают, если ты не вкладываешь душу или не показываешь преданность людям, которые обожают этот клуб. Эта связь сейчас есть, и, думаю, она существует уже давно, много месяцев», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Победив «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» продлил победную серию в АПЛ до шести матчей.

