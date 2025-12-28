Скидки
Гвардиола выразил недовольство ТВ-оператору после победы «Ман Сити» над «Ноттингемом»

Гвардиола выразил недовольство ТВ-оператору после победы «Ман Сити» над «Ноттингемом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен поведением ТВ-оператора, который перегородил ему путь к болельщикам после выездной победы над «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ (2:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

Испанец, направляясь к трибуне, эмоционально отреагировал на действия человека с камерой на стадионе «Сити Граунд». Гвардиола закатил глаза и протянул руку к оператору, указывая на него. Затем он начал энергично размахивать обеими руками, показывая, что сотрудник Sky Sports должен уйти в сторону и освободить ему путь. После того как оператор переместился, Гвардиола смог подойти к гостевой трибуне и отпраздновать победу с болельщиками.

По итогам 18 игр команда Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея 40 очков. Лидирует лондонский «Арсенал» с 42 очками.

