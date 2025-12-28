Скидки
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин оценил шансы Батракова и Кисляка заиграть в АПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил шансы полузащитников сборной России Алексея Батракова и Матвея Кисляка заиграть в сильнейших европейских чемпионатах.

— Из сегодняшнего поколения может кто-то здесь заиграть… Батраков, Кисляк?
— Потенциал есть, чтобы играть на высоком уровне, а смогут или нет — покажет время.

— Расшифруй «потенциал», что это значит?
— Мышление, техника, скорость, физические данные.

— Сафонов пришёл к Смолову и сказал что, разница просто пропасть у тех, кто в РПЛ играет, и тех, кто во Франции.
— Но он же играет во Франции, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

