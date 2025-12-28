Скидки
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Кроос объяснил, почему он против расширения чемпионата мира

Комментарии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал, почему он выступает против увеличения количества участников на чемпионате мира. Мировое первенство 2026 года станет первым в истории, где сыграют 48 сборных.

«Это здорово, что [на чемпионате мира] могут сыграть многие страны, но я против того, чтобы участников становилось ещё больше. Нужно заботиться о футболистах и качестве турнира.

С таким количеством сборных мы увидим много матчей с очевидными результатами и разгромами, а это не те игры, которые хотят видеть болельщики. Это похоже на ещё один отборочный раунд.

Для меня важны хорошие и качественные матчи. И мне не нравится, когда счёт на табло 5:0 или 6:0. Знаю, что футболисты приезжают на чемпионат мира уставшими, а теперь будут проводить на нём ещё больше матчей. Уровень чемпионата мира упадёт», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

