Хомуха: Соболеву нужно не словами, а делом подтверждать свой уровень в «Зените»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о результативности форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В 16 матчах нападающий забил трижды и оформил одну голевую передачу.

«Не хотел бы называть фамилии, но они все и так на слуху. Тот, кто не смог себя максимально проявить в этом году? Наиболее яркий пример — это, скорее всего, Соболев. Почему у него не получилось? Потому что это иной уровень притязаний.

«Зенит» — лидер нашего футбола, и здесь необходимо не только словами, а делом подтверждать свой уровень. Центральный нападающий — это забитые голы, результативные передачи, заработанные пенальти. С этой статистикой у Соболева совсем всё неважно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.