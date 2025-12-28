Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Франк: я на 100% убеждён, что мы сможем создать нечто волшебное в «Тоттенхэме»

Томас Франк: я на 100% убеждён, что мы сможем создать нечто волшебное в «Тоттенхэме»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал текущее положение команды в АПЛ. Лондонцы одержали лишь одну победу в последних восьми матчах. На данный момент «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 28 декабря, он сыграет с «Кристал Пэлас». Цель — избежать третьего поражения подряд после неудач с «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я невероятно рад возможности принять этот вызов, эту возможность тренировать «Тоттенхэм». Думаю, я это заслужил. Я был совершенно уверен, что меня ждёт непростой путь, — я это прекрасно понимал. Также я оптимист, поэтому всегда верю в хорошее и в то, что мы можем создать здесь нечто волшебное. Я на 100 процентов убеждён, что это произойдёт и мы это сделаем.

И, как я уже несколько раз говорил, это, к сожалению, не быстрое решение. Это более долгий путь. Это не значит, что на этом долгом пути нам не нужно выигрывать футбольные матчи, мы должны это делать, и, надеюсь, много, показывать хорошие результаты и всё такое. Но чтобы достичь желаемого, нужно время, чтобы всё это построить», — приводит слова Франка Sky Sports.

После 17 туров «Тоттенхэм» имеет 22 очка и находится на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» готов потратить £ 150 млн на трансферы зимой — The Sun
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android