Томас Франк: я на 100% убеждён, что мы сможем создать нечто волшебное в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал текущее положение команды в АПЛ. Лондонцы одержали лишь одну победу в последних восьми матчах. На данный момент «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 28 декабря, он сыграет с «Кристал Пэлас». Цель — избежать третьего поражения подряд после неудач с «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем».

«Я невероятно рад возможности принять этот вызов, эту возможность тренировать «Тоттенхэм». Думаю, я это заслужил. Я был совершенно уверен, что меня ждёт непростой путь, — я это прекрасно понимал. Также я оптимист, поэтому всегда верю в хорошее и в то, что мы можем создать здесь нечто волшебное. Я на 100 процентов убеждён, что это произойдёт и мы это сделаем.

И, как я уже несколько раз говорил, это, к сожалению, не быстрое решение. Это более долгий путь. Это не значит, что на этом долгом пути нам не нужно выигрывать футбольные матчи, мы должны это делать, и, надеюсь, много, показывать хорошие результаты и всё такое. Но чтобы достичь желаемого, нужно время, чтобы всё это построить», — приводит слова Франка Sky Sports.

После 17 туров «Тоттенхэм» имеет 22 очка и находится на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.