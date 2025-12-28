«Челси» интересуется воспитанником «Манчестер Сити», играющим в АПЛ — Daily Mail

«Челси» наряду с «Лидсом» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Ноттингем Форест» Джеймсу Макэйти. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска восхищается игрой английского футболиста, которого он знает по работе в «Манчестер Сити». Макэйти перешёл в «Ноттингем Форест» из стана «горожан» минувшим летом за сумму до £ 30 млн, однако ему «не хватает стабильности».

Полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити». В составе взрослой команды «горожан» он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: