Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» интересуется воспитанником «Манчестер Сити», играющим в АПЛ — Daily Mail

«Челси» интересуется воспитанником «Манчестер Сити», играющим в АПЛ — Daily Mail
Комментарии

«Челси» наряду с «Лидсом» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Ноттингем Форест» Джеймсу Макэйти. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска восхищается игрой английского футболиста, которого он знает по работе в «Манчестер Сити». Макэйти перешёл в «Ноттингем Форест» из стана «горожан» минувшим летом за сумму до £ 30 млн, однако ему «не хватает стабильности».

Полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити». В составе взрослой команды «горожан» он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Материалы по теме
«Челси» потерял больше всех очков в матчах, где вёл в счёте, в АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android