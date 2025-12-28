Генич высказался о возможном переходе Бабаева в «Спартак» из «Динамо»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич поделился мнением о потенциальном переходе нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

«Насколько я слышал, у Ульви Бабаева папа занимается его делами. Не знаю, агент, не агент, но занимается делами, да. Чтобы договориться по поводу Ульви, надо разговаривать с папой. Видимо, «Спартак» нашёл аргументы, которые убедили папу и представителей Ульви Бабаева.

Случится ли этот трансфер? Я думаю, что он может случиться. С контрактом до 2030 года, учитывая, что у «Спартака» есть проблемы с россиянами внутри состава. И в атаке прежде всего с игроками именно этого амплуа. Потому что есть Массалыга, он крайний нападающий. Да, Бабаева можно использовать и на месте «десятки», и на месте инсайда. Низкий центр тяжести, лёгкие, быстрые ноги.

Но проблема в том, что я разговаривал с Игорем Витальевичем Осинькиным, он [Бабаев] же был в Самаре, и практически там не играл, только в Кубке. Он [Осинькин] сказал, что, пока Бабаев не прибавит в физической мощи, ему будет очень сложно на уровне Премьер-Лиги.

Карпин ему время от времени доверял, он забил победный мяч в ворота «Зенита» в Кубке и в целом в Кубке неплохо себя проявлял. Это интересный трансфер на перспективу для «Спартака». Это не футболист, который сделает разницу, но, учитывая, что «Спартак», возможно, оценил возможности академии сейчас, понимает, что игрока с такими качествами у них нет для команды основного состава. И вот они решили этот трансфер сделать. Почему бы и нет?» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

