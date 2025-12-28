Скончался бывший вице-президент «Барселоны» Карлес Виларуби

Бывший вице-президент «Барселоны» Карлес Виларуби скончался. Причина смерти не раскрыта. Об этом клуб сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

Виларуби занимал пост вице-президента с 1 июля 2010 года по 1 октября 2017 года. Связь Виларуби с «Барселоной» началась в юности, когда он играл в хоккей за каталонский клуб. В дальнейшем он построил долгую карьеру в управлении.

Кроме работы в футболе, Виларуби добился успеха как предприниматель и гурман. Он был награждён Крестом Святого Георгия и возглавлял Каталонскую академию гастрономии и питания. Клуб и поклонники выражают соболезнования семье и близким Карлеса Виларуби.