Аршавин ответил на слова Канчельскиса, назвавшего его средним футболистом

Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который ранее называл его средним игроком.

— А ты помнишь Канчельскиса?

— Да, конечно.

— Он тебя средним футболистом считает, а ты его каким считаешь?

— Нет, он в порядке.

— А тебя не обижает, что он так о тебе говорит?

— Да ничего страшного.

— Насколько он был в порядке здесь, на этом стадионе (интервью записывалось на стадионе «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата»)?

— Нет, он был в целом в великой команде одним из лучших, что говорить.

— А он круче тебя?

— Нет.

— То есть ты в «Арсенале» был круче, чем он в «Юнайтед»?

— Ну, я в «Арсенале», наверное, не был лучше, чем он в «Юнайтед», но в целом я себя считаю лучше, чем он, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.