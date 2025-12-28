Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Томас Франк: мы занимаемся созданием первоклассной культуры в «Тоттенхэме»

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал различия в создании новой команды в «Тоттенхэме» по сравнению с его предыдущими клубами «Брентфордом» и «Брондбю».

«Это другое, но, я бы сказал, это те же инструменты, которые используются для создания чего-то стабильного. Речь идёт о создании первоклассной культуры с правильными людьми, с элитным мышлением. Это самое главное, что мы создали. Каждый день мы стараемся сделать небольшой шаг вперёд.

Конечно, теперь к нам относятся более пристально и больше внимания уделяется малейшим шагам назад, поэтому один из инструментов, который обязательно нужно уметь использовать, — это игнорирование шума. Я этим занимаюсь, тренерский штаб этим занимается, игроки этим занимаются, все в клубе этим занимаются. Я думаю, это очень важно», — приводит слова Франка Sky Sports.

Лондонцы одержали лишь одну победу в последних восьми матчах. После 17 туров АПЛ клуб занимает 14-е место в турнирной таблице с 22 очками. В воскресенье, 28 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас».

