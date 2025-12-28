Ринат Дасаев ответил, есть ли у него желание поехать в Испанию в гости к «Севилье»

Бывший вратарь московского «Спартака» и «Севильи» Ринат Дасаев ответил, испытывает ли он желание приехать в Испанию в гости к андалусийскому клубу.

Российский голкипер играл за испанскую команду с 1988 по 1991 год. После завершения карьеры Дасаев работал в тренерском штабе «Севильи».

– Недавно Андрей Канчельскис ездил в Англию в гости к «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед». Есть ли у вас желание поехать в Испанию в гости к «Севилье»?

– Я постоянно ездил в Испанию, а сейчас с этим тяжелее: долго добираться и времени нет. А так моя семья ездит в Испанию отдыхать. Если у меня будет возможность поехать, обязательно поеду и зайду к своим друзьям, которые остались в «Севилье».

Желание съездить есть, но всё будет зависеть от работы. Когда летом у меня отпуск, у «Севильи» тоже. Так что, смогу или не смогу поехать в Испанию, зависит от многого, но желание заехать в гости к «Севилье» есть, — приводит слова Дасаева Sport24.

