Аршавин объяснил, почему Акинфеев не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своё время не перебрался в «Манчестер Юнайтед», а также предположил, с какими трудностями столкнулся бы голкипер в случае переезда в Англию.
— Акинфеев, помнишь, такое впечатление здесь произвёл, что вроде хотели его купить.
— Ну вот видишь, вроде хотели. Да ничего, если бы хотели, то купили бы.
— Он бы заиграл в Англии?
— Может быть, но ему роста, мне кажется, не хватало бы. Это разговор в пользу бедных, никто не знает, заиграл бы или нет.
— Березуцкие шутили, что у них в офисе ЦСКА факс сломан, поэтому никого не могут купить. Так что, если бы факс работал, может быть, и купили бы.
— Это что за шутка?
— Потому что не хотели продавать никого.
— Ну, в целом, да, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.