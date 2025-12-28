Аршавин объяснил, почему Акинфеев не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своё время не перебрался в «Манчестер Юнайтед», а также предположил, с какими трудностями столкнулся бы голкипер в случае переезда в Англию.

— Акинфеев, помнишь, такое впечатление здесь произвёл, что вроде хотели его купить.

— Ну вот видишь, вроде хотели. Да ничего, если бы хотели, то купили бы.

— Он бы заиграл в Англии?

— Может быть, но ему роста, мне кажется, не хватало бы. Это разговор в пользу бедных, никто не знает, заиграл бы или нет.

— Березуцкие шутили, что у них в офисе ЦСКА факс сломан, поэтому никого не могут купить. Так что, если бы факс работал, может быть, и купили бы.

— Это что за шутка?

— Потому что не хотели продавать никого.

— Ну, в целом, да, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.