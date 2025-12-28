Генич рассказал, что помешало потенциальному возвращению Шварца в «Динамо»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич рассказал о своём отношении к решению московского «Динамо» назначить Ролана Гусева главным тренером команды до конца сезона. Также Генич рассказал, что помешало потенциальному возвращению немецкого специалиста Сандро Шварца в российский клуб.

«Я отнёсся к этому как к компромиссному варианту. Насколько я знаю, у «Динамо» две фамилии были перед окончательным выбором, когда в прессе появлялось огромное количество слухов по Ивичу, Черчесову, Федотову и другим специалистам. На самом деле это исключительно какие-то были вбросы.

Были только две фамилии. Это Гусев, который остаётся до конца сезона и получает свой шанс. И всем хорошо известный Сандро Шварц, который закончил свою работу в нью-йоркском клубе. И «Динамо» сделало всё возможное, чтобы снова договориться с Сандро Шварцем о возвращении в российский чемпионат.

Если бы на прошлой неделе политическая ситуация чуть-чуть поменялась и сдвинулась в сторону прекращения, то, возможно, Сандро Шварц оказался бы в московском «Динамо». Но так как в Германии Сандро человек достаточно авторитетный, узнаваемый, серьёзные риски были, что если он снова вернётся в Россию в нынешнее время, то его могли бы в Германии лишить тренерской лицензии. Поэтому он так рисковать не стал. В итоге «Динамо», не найдя других вариантов, остановило свой выбор на Гусеве», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шварц тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год. При нём команда дошла до финала Фонбет Кубка России. В октябре немецкий специалист покинул «Нью-Йорк Ред Буллз».

