Томас Франк: очень доволен составом «Тоттенхэма», но в 2026 году команду нужно укрепить

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк рассказал о планах на 2026 год.

«Я думаю, что очень важно продолжать каждый день усердно работать, в том числе над мелочами, касающимися игроков, над всеми хорошими привычками — скажем, над привычками к победам. Если мы будем хорошо справляться с этим, то, я знаю, мы будем становиться всё более и более стабильными. Проблема в том, что мы играем очень много матчей, каждые три-четыре дня, так что это непростая задача.

Кроме того, нас ждёт два трансферных окна, что тоже важно. Я много раз говорил, что очень доволен своим составом. Я очень доволен игроками, но я также считаю справедливым сказать, что со временем нам нужно сделать всё возможное, чтобы укрепить команду», — приводит слова Франка Sky Sports.

На данный момент «Тоттенхэм» одержал лишь одну победу в последних восьми матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками. В воскресенье, 28 декабря, команда сыграет с «Кристал Пэлас».