Генич рассказал, что Шварца могли лишить тренерской лицензии из-за работы в России

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич рассказал, что немецкого специалиста Сандро Шварца могли лишить тренерской лицензии из-за работы в московском «Динамо». Шварц тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год. Ранее Генич сообщил, что «Динамо» хотело вернуть Шварца, однако это могло бы также привести к лишению его тренерской лицензии.

– Про лишение лицензии ты в этом уверен? Или это какой-то слух, домысел, твоё воображение?

– Насколько я знаю, в 2022 году, когда Сандро Шварц уходил из «Динамо», перед ним был поставлен чуть ли не ультиматум в марте 2022 года.

– От кого ультиматум?

– От Немецкой федерации [футбола], от немецкого комьюнити футбольного.

– То есть, условно говоря, ультиматум, либо уезжай, либо мы тебя лишим лицензии. Ты прям в этом уверен? Это инсайд?

– Мои источники говорят, что было именно так, что Сандро Шварц стоял перед очень непростым выбором на тот момент — бросать команду, как многие тогда сделали, тот же Фарки, как мы помним, уехал. Другие специалисты тоже колебались. И вот Сандро Шварц тогда договорился, не знаю, какими путями, что он доработает до конца сезона и, соответственно, после этого уедет. Думаю, что он рисковать просто больше так не хочет.

Шварцу угрожали напрямую, я не знаю, может, манипулируя его сознанием, зная его характер, зная его в Германии. Отношение Германии, соответственно, было всем понятно к нашей стране, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

