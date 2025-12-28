Гладилин: я бы пригласил в «Спартак» тройку — Аленичев, Титов и Тихонов

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин призвал клуб назначить на пост главного тренера российского специалиста.

«Есть путь, по которому идёт «Зенит» с Семаком, «Краснодар» с Мусаевым, сейчас «Динамо» пошло по этому пути и дало возможность Гусеву. «Спартаку» надо вернуться к тем традициям, которые были. Все победы были, когда работали спартаковские специалисты.

Я Карреру не имею в виду, потому что его взял Аленичев, там было стечение обстоятельств. Сейчас можно оставить и Романова, взять ещё в штаб кого-то. У нас есть Аленичев, Титов, Тихонов, которые сейчас свободны. Я бы всех троих взял. Главный тренер и два помощника. Они знают своё дело», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.