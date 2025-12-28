Уэйн Руни прокомментировал спасение Давида Райи в концовке матча «Арсенал» — «Брайтон»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на сейв вратаря «Арсенала» Давида Райи в матче 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» победили «Брайтон» (2:1). На 76-й минуте при счёте 2:1 испанец отразил удар в верхний угол из пределов штрафной площади и помог своей команде сохранить преимущество в счёте.

«Это было абсолютно невероятное спасение от Давида Райи. Именно в такие моменты и выигрывают чемпионские титулы. У Давида Райи по ходу сезона бывает много таких эпизодов», — сказал Руни в эфире BBC.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 42 очка в 18 турах. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити» составляет два очка.