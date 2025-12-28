Бывший тренер вратарей корейского «Чхонана» (U18) Валерий Сарычев высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги и сравнил его с первенством Кореи.

«Уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Кореи. Российский чемпионат сильнее всех азиатских лиг. В России играют иностранцы высокого уровня, а в Корее в основном местные футболисты.

Но сборные России и Южной Кореи равны по классу. Не могу сказать, как завершится матч между ними, если такая игра случится. Шансы на победу в такой встрече будут равны», — приводит слова Сарычева Metaratings.

По данным портала Transfermarkt, стоимость клубов корейской Кей-лиги составляет € 127,75 млн, тогда как клубы РПЛ оцениваются в € 1,04 млрд. Оценочная стоимость сборной Южной Кореи составляет € 118,8 млн, а сборной России — € 220,9 млн.