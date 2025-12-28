Скидки
Главная Футбол Новости

Холанд ответил на вопрос о схожести между англичанами и норвежцами

Холанд ответил на вопрос о схожести между англичанами и норвежцами
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о связи, объединяющей англичан и норвежцев.

«Думаю, это связано с близостью стран. Это не соседние страны, но между ними только Северное море. Так что [Англия] всегда была очень близко — например, от Ньюкасла до моего родного города, думаю, 45 минут на самолёте, а это так же близко, как долететь до Осло.

А до Манчестера, до моего родного города, ехать около часа, понимаете? Так что, думаю, дело отчасти в этом. А ещё, думаю, дело в Премьер-лиге, потому что она всегда была очень конкурентной. Думаю, дело ещё и в этом», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Комментарии
