«Бабаев погнался за рублём». Олег Терёхин — о возможном переходе игрока в «Спартак»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном переходе вингера бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в игроке.

«Как пишут, Бабаев погнался за длинным рублём и повышением зарплаты. Обычно такая мотивация не приводит ни к чему хорошему. Потому что если смотреть на другие параметры, то неясно, где он ещё выиграет. В «Динамо» ему всё знакомо – он здесь с самого детства, рядом коллеги по академии – Гладышев и Тюкавин – с которыми у него отличное взаимопонимание на поле. Плюс Окишор на подходе.

А теперь взглянем на линию нападения «Спартака» — много там русских фамилий? Антон Заболотный с нулём голов, и всё! Выиграть конкуренцию у хвалёных иностранцев, за которых заплатили много миллионов евро, будет нереально сложно, а спады у молодых футболистов никто не отменял. Так что Ульви стоит глубоко задуматься над тем, как он собирается развивать свою карьеру и где», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.