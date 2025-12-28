Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бабаев погнался за рублём». Олег Терёхин — о возможном переходе игрока в «Спартак»

«Бабаев погнался за рублём». Олег Терёхин — о возможном переходе игрока в «Спартак»
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном переходе вингера бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в игроке.

«Как пишут, Бабаев погнался за длинным рублём и повышением зарплаты. Обычно такая мотивация не приводит ни к чему хорошему. Потому что если смотреть на другие параметры, то неясно, где он ещё выиграет. В «Динамо» ему всё знакомо – он здесь с самого детства, рядом коллеги по академии – Гладышев и Тюкавин – с которыми у него отличное взаимопонимание на поле. Плюс Окишор на подходе.

А теперь взглянем на линию нападения «Спартака» — много там русских фамилий? Антон Заболотный с нулём голов, и всё! Выиграть конкуренцию у хвалёных иностранцев, за которых заплатили много миллионов евро, будет нереально сложно, а спады у молодых футболистов никто не отменял. Так что Ульви стоит глубоко задуматься над тем, как он собирается развивать свою карьеру и где», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Спартак» переманил игрока «Динамо», звёзд «Балтики» забирают гранды. Новости недели РПЛ «Спартак» переманил игрока «Динамо», звёзд «Балтики» забирают гранды. Новости недели РПЛ
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android